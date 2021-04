Chi è Maria Chiara Carrozza | prima donna presidente Cnr

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Essere laalla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti”. A dirlo è, laa guidare il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) per i prossimi quattro anni, dopo essere stata già la più giovane rettrice italiana. Laurea in Fisica all’università degli studi di Pisa, dottorato in ingegneria alla Scuola Superiore Sant’Anna,, 56 anni, non è solo professore ordinario di Bioingegneria Industriale e ricercatrice nei settori della biorobotica e della biomeccatronica. Ladel Cnr nell’occuparsi di neuro-ingegneria della riabilitazione ha promosso quello che lei ...

Ordinaria di bioingegneria industriale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, è stata ministra dell'Istruzione, Università e ricerca tra il 2013 e il 2014 ...