Camera, audizione su ordinamento e poteri Roma Capitale (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – Martedi’ 13 aprile, la Commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte di legge recanti modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della citta’ di Roma, Capitale della Repubblica, e delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della stessa citta’, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 15.45 Aristide Police, professore di Diritto amministrativo presso l’Universita’ “Luiss Guido Carli” di Roma; ore 16.05 Achille Chiappetti, professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Universita’ “La Sapienza” di Roma. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)– Martedi’ 13 aprile, la Commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte di legge recanti modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia didella citta’ didella Repubblica, e delle proposte di legge recanti disposizioni in materia didella stessa citta’, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 15.45 Aristide Police, professore di Diritto amministrativo presso l’Universita’ “Luiss Guido Carli” di; ore 16.05 Achille Chiappetti, professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Universita’ “La Sapienza” di. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

