British Airways resta a Heathrow (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – British Airways continuerà a concentrare i suoi voli sull’aeroporto di Heathrow almeno fino al 30 ottobre 2021, ovvero per tutto l’orario operativo estivo. Inizialmente la compagnia aerea aveva programmato di riportare la maggior parte dei suoi voli a corto raggio a Londra Gatwick dal 30 giugno. La decisione di restare a Heathrow è stata motivata con la necessità di attendere una ripresa più sostanziale e attendere il superamento delle restrizioni sui viaggi internazionali. Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –continuerà a concentrare i suoi voli sull’aeroporto dialmeno fino al 30 ottobre 2021, ovvero per tutto l’orario operativo estivo. Inizialmente la compagnia aerea aveva programmato di riportare la maggior parte dei suoi voli a corto raggio a Londra Gatwick dal 30 giugno. La decisione dire aè stata motivata con la necessità di attendere una ripresa più sostanziale e attendere il superamento delle restrizioni sui viaggi internazionali.

Funerali ristretti per il principe Filippo: 30 familiari e niente camera ardente Lo riferisce Sky News, precisando che Harry è sbarcato all'1,15 ora locale a Heathrow da un volo British Airways proveniente da Los Angeles. Ora in isolamento domiciliare in base alle precauzioni ...

Harry a Londra senza Meghan Markle, i reali sollevati Il principe Harry è atterrato ieri alle 13,15 locali all’aeroporto londinese di Heathrow senza la moglie Meghan Markle, incinta di diversi mesi, per partecipare ai funerali del nonno, il principe Fili ...

