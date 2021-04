Bonaccini fa un appello a Garavaglia | ' Dica no alle isole Covid free | sarebbero delle privilegiate'

(Di lunedì 12 aprile 2021) "? Non possono esserci località turistichea discapito di altre. Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo ...

Advertising

globalistIT : - Peppe91176 : Forli, appello della @LegaSalvini a @sbonaccini : 'far ripartire il 1 maggio le attività economiche' -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini appello

Globalist.it

Lo scrive in un post il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano. L'idea è quella di imitare la settantina di isole greche che entro fine aprile saranno dichiarate a prova di virus ...Rivolgo unalla collega Nadia Rossi, esponente riminese e consigliere regionale del Partito ... attraverso una interrogazione in Regione, se la Giuntaintendesse aumentare gli ...Il governatore dell'Emilia Romagna: "Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre. Il governo lavori invece per il passaporto vaccinale" ...Isole covid free, l’appello del presidente della regione emilia romagna stefano bonaccini al ministro del turismo: “Mi auguro che il ministro rigetti immediatamente la proposta di “isole ...