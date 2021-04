Barbara d’Urso, Domenica Live è un successo: “Motivo di grande orgoglio per noi” (Di lunedì 12 aprile 2021) Barbara d’Urso si riconferma come la Signora della Domenica di Canale 5. La conduttrice di Cologno Monzese ha infatti conseguito un gran successo con la versione allungata del noto programma di attualità, giunto alla sua nona edizione. A informarci sui risultati ottenuti è la stessa conduttrice che, attraverso un post su Instagram condiviso poco fa, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 aprile 2021)si riconferma come la Signora delladi Canale 5. La conduttrice di Cologno Monzese ha infatti conseguito un grancon la versione allungata del noto programma di attualità, giunto alla sua nona edizione. A informarci sui risultati ottenuti è la stessa conduttrice che, attraverso un post su Instagram condiviso poco fa, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - ricpuglisi : Mara Venier e Barbara D'Urso pro Speranza nelle parole di Speranza - TristeEbbasta : non ho mai capito se è Albano o Al Bano come la d in Barbara d’Urso cioè è d’Urso, D’Urso o D’urso? - infoitcultura : Ascolti tv, bomba Bonolis: batte la fiction Rai (e Barbara d'Urso) - MikyS03 : Io adoro Pio e Amedeo, ma che loro debbano fare la morale alla D'Urso è assurdo, non mi pare che loro siano seguiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Elisa Isoardi fa le scarpe a Barbara D'Urso | l'indiscrezione sul futuro in tv Zazoom Blog