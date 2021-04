Avanti un altro! Pure di sera: Patrizia De Blanck si presenta senza un dente (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella prima puntata di Avanti un altro! Pure di sera tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 c'era Patrizia De Blanck: la contessa ha spiegato perché si è presentata senza un dente Patrizia De Blanck si è presentata senza un dente nella prima puntata di Avanti un altro! Pure di sera, che ha esordito in prima serata con una sfida tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e gli opinionisti TV. Dopo la chiusura di Live - Non è la D'Urso, la prima serata della domenica di Canale 5 è stata affidata a Paolo Bonolis e al suo programma ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella prima puntata diunditra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 c'eraDe: la contessa ha spiegato perché si ètaunDesi ètaunnella prima puntata diundi, che ha esordito in primata con una sfida tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e gli opinionisti TV. Dopo la chiusura di Live - Non è la D'Urso, la primata della domenica di Canale 5 è stata affidata a Paolo Bonolis e al suo programma ...

Advertising

StefanoGuerrera : sarà che io sono sempre stato team L’Eredità ma quanto può essere becero Avanti un Altro? Inguardabile. - davidemaggio : Per alcuni equilibri precari a Cologno, il risultato di Avanti un Altro che accende la domenica sera e batte addiri… - RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - Berlusconi_PE : RT @renatobrunetta: Con la morte del Premio Nobel Robert #Mundell il mondo perde un economista visionario che prima di ogni altro creò le b… - yo20213 : RT @Elena16743820: Oggi giochiamo insieme uno poi l'altro alé. ..????Avanti i Pirati chi la dura la vince si dice cosi????#CanDem https://t.c… -