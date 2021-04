Ascolti tv 11 aprile digital e pay | Juve al 5 | 4% su Sky Inter ‘normale’ su Dazn1 con lo streaming in tilt Meglio il Convento dei 4 Ristoranti

(Di lunedì 12 aprile 2021)Tv, opzioni: il tennis italiano si conferma ‘in forma’ con il torneo Atp250 di Cagliari; alle 15 con la Serie A, Sky a 1,7 milioni e 9,1% In pausa i motori, sia le gare di Formula 1 che quelle del Motomondiale, c’era la Serie A ma anche il tennis, domenica 11, ad accendere l’attenzione sulle alternative alla generaliste. Altro spuntoessante, col i problemi allodi Dazn, non si è particolarmente eccitato l’ascolto diper quello che riguarda i match dell’ora di pranzo e del pomeriggio, visibili senza problemi solo sul canale dedicato di Sky. Ma vediamo le prestazioni del calcio. Su Sky alle 15.00, la partita vinta dallantus contro il Genoa, ha riscosso 1,010 milioni d spettatori ed il 5,4% di share. Allo stesso orario Sampdoria-Napoli ha ...

... condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta , da due anni campioni d'. La puntata di Unomattina in famiglia di ieri, domenica 112021, ha registrato infatti una media di quasi 2 milioni ...Milano, 122021 - Al giorno d'oggi le piattaforme online rappresentano uno dei punti di accesso più ...Elon Musk che ha decretato il definitivo successo dell'app grazie ai suoi. A seguito ...Dal 13 aprile, il programma notturno di Radio 2 “I Lunatici ... abbiamo avviato il progetto in tempi record e oggi siamo già a raccogliere risultati importanti. Ascolti che sono andati oltre le nostre ...Ospite di Avanti un altro, in risposta a una domanda effettuata da Paolo Bonolis, Francesco Oppini ha lanciato una stoccata a Tina Cipollari ...