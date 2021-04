Anfiteatro di Nimes al posto del Colosseo. L’errore nel video della Raggi (Di lunedì 12 aprile 2021) Virginia Raggi vittima dell’ errore “colossale”, che vede l’immagine dell’Anfiteatro di Nimes al posto del Colosseo in un video Il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, è stata vittima di un clamoroso errore, nel momento in cui ha postato un video della Ryder Cup Europe per rilanciare la Ryder Cup che si terrà tra Roma e Guidonia nel 2023 e in cui era presente l’immagine Anfiteatro di Nimes al posto del Colosseo. Il video, postato dalla sindaca sui suoi canali social è stato in poco tempo preso di mira dagli utenti del web che l’hanno accusata di non saper nemmeno riconoscere una delle opere simbolo della città eterna, il ... Leggi su zon (Di lunedì 12 aprile 2021) Virginiavittima dell’ errore “colossale”, che vede l’immagine dell’dialdelin unIl Sindaco di Roma, Virginia, è stata vittima di un clamoroso errore, nel momento in cui ha postato unRyder Cup Europe per rilanciare la Ryder Cup che si terrà tra Roma e Guidonia nel 2023 e in cui era presente l’immaginedialdel. Il, postato dalla sindaca sui suoi canali social è stato in poco tempo preso di mira dagli utenti del web che l’hanno accusata di non saper nemmeno riconoscere una delle opere simbolocittà eterna, il ...

Advertising

fattoquotidiano : Roma, l’anfiteatro di Nimes in Francia al posto del Colosseo: la gaffe del video sulla Ryder Cup postato da Virgini… - barbero_1979 : RT @PoliticaPerJedi: Oggi @virginiaraggi si vanta di aver portato la #RyderCup di golf a Roma. Ma il torneo sarà a Guidonia, e nel 2016 il… - Lupogri89976236 : RT @laura_ceruti: Ma sarà stato Di Maio a fornire la Raggi della foto dell'anfiteatro di Nimes spacciandolo per il Colosseo? - EOnelli : RT @elevisconti: - Ce l’hai una bella foto del #Colosseo per la pubblicità della #Raggi? - eccola! - ma è tutto rotto e gli manca pure mezz… - sotomajjor : RT @PoliticaPerJedi: Oggi @virginiaraggi si vanta di aver portato la #RyderCup di golf a Roma. Ma il torneo sarà a Guidonia, e nel 2016 il… -