Alessia Marcuzzi salta Le Iene: suo marito positivo al covid 19 (Di lunedì 12 aprile 2021) Salterà la puntata de Le Iene in onda il 13 aprile 2021 su Italia 1, Alessia Marcuzzi. Suo marito Paolo Calabresi Marconi è risultato positivo al covid 19, come ha spiegato la stessa conduttrice sui social, spiegando quello che sta succedendo. In queste ore sono tante le persone a chiedersi come stia anche suo figlio Tommaso, visto che aveva frequentato la casa di Simone Inzaghi negli stessi giorni in cui l'allenatore della Lazio è risultato positivo al covid 19 insieme a sua moglie Gaia, che purtroppo è in ospedale, ai due figlie e a tutti i domestici. Non sappiamo nulla di Tommaso, e ci auguriamo che lui e la piccola Mia ovviamente stiano bene. Sappiamo che Alessia ha rifatto di nuovo alcuni tamponi e al momento è risultata negativa.

