(Di lunedì 12 aprile 2021) (Tele) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola DiaSorin, con una marcata risalita dell’8,38%. Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -1,33%. Tra le materie prime, sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.740,6 dollari l’oncia. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, il valore delle Vendite al Dettaglio è 3%. Si attende domani dal Regno Unito e dall’Italia la diffusione della Produzione industriale. I mercati sono in attesa dell’Indice ZEW della Germania, in previsione sempre domani. Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in ...

Advertising

zazoomblog : 1 minuto in Borsa 12 aprile 2021 - #minuto #Borsa #aprile - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 8 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa

Teleborsa

Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti. 12 - 04 - 2021 01:14... mentre ieri l'autorità antitrust ha anche costretto Ant Financial a ritirare all'ultimola sua Offerta Pubblica Iniziale (IPO) - già pianificata da tempo in- motivandola con la mandata ...mentre ieri l’autorità antitrust ha anche costretto Ant Financial a ritirare all’ultimo minuto la sua Offerta Pubblica Iniziale (IPO) - già pianificata da tempo in Borsa – motivandola con la mandata ...L'indice dei titoli bancari in Italia in tono rialzista (+1,22%), slancio per Banca Profilo avviato la seduta a 89.Tra i titoli del FTSE MIB, apprezzabile rialzo per Banco ...