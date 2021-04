West Bromwich Albion -Southampton 12 aprile 2021 ore 18 | 00

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 aprile 2021) Il difensore delBrom Dara O’Shea dovrebbe superare un problema alla caviglia in tempo per affrontare ildomani. Tuttavia, Branislav Ivanovic deve affrontare un periodo prolungato a causa di un infortunio al tendine del ginocchio subito contro il Chelsea lo scorso fine settimana. Ecco cosa aspettarci dall’incontro: come arrivano le due squadre? Kyle Walker-Peters, che ha un infortunio alla gamba, è l’unico nuovo problema di fitness del, ma il terzino non è stato escluso. Oriol Romeu, Will Smallbone e Michael Obafemi sono assenti da molto tempo. Entrambe le squadre hanno ottenuto ottime vittorie ...