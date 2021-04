Vaccino AstraZeneca: possibile la seconda dose con Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson? (Di domenica 11 aprile 2021) Tra le domande di chi deve ricevere la seconda dose del Vaccino, la più frequente in queste ore è questa: chi esegue la prima dose con un Vaccino COVID-19 (AstraZeneca-Vaxzevria, Moderna o Pfizer-Comirnaty)... Leggi su feedpress.me (Di domenica 11 aprile 2021) Tra le domande di chi deve ricevere ladel, la più frequente in queste ore è questa: chi esegue la primacon unCOVID-19 (-Vaxzevria,-Comirnaty)...

Advertising

emmabonino : Ho appena fatto il vaccino Astrazeneca. Sono fermamente convinta sia assolutamente necessario vaccinarsi per proteg… - fattoquotidiano : Astrazeneca, lo studio sulle trombosi dei ricercatori tedeschi. L’ipotesi che il Dna libero nel vaccino scateni ant… - fattoquotidiano : VACCINO ASTRAZENECA L'ipotesi che il Dna libero nel vaccino scateni anticorpi insoliti e reattivi - GiovanniAgost20 : 'In Sicilia c'è l'80% di rinuncia del vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no'. Lo ha detto a Catania… - spirito_puro : RT @LaurinoNicola: Bari – In una scuola dopo il vaccino AstraZeneca effetti collaterali (con febbre altissima) per il 90% di insegnati e di… -