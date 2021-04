Vaccini Lazio, tocca ai 60-61enni. Cambia il piano, posti prioritari ai fragili (Di domenica 11 aprile 2021) Dalla mezzanotte di oggi il Lazio apre le prenotazioni del vaccino anti-Covid alla fascia d?età 60-61 anni, vale a dire i nati nel 1961 e 1960. Poi? tocca agli under 60, ma non si... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 aprile 2021) Dalla mezzanotte di oggi ilapre le prenotazioni del vaccino anti-Covid alla fascia d?età 60-61 anni, vale a dire i nati nel 1961 e 1960. Poi?agli under 60, ma non si...

Advertising

repubblica : Vaccini, Salvini attacca Zingaretti: 'Nel Lazio prima ai carcerati? Roba da matti'. Il Garante dei detenuti: 'In Lo… - Avvenire_Nei : Covid. Max Tresoldi: 'La Lombardia non mi vaccina, chiedo asilo al Lazio' - nzingaretti : Nel Lazio viaggiamo su una media di 26-27 mila vaccinazioni al giorno. Se ci fossero i vaccini ne potremmo fare il… - DavideDelprato : RT @baffi_francesco: Altra figura di merda! #salvinimmerda 'Vaccini, Salvini attacca Zingaretti: 'Nel Lazio prima ai carcerati? Roba da m… - Che22peace71 : RT @repubblica: Vaccini, Salvini attacca Zingaretti: 'Nel Lazio prima ai carcerati? Roba da matti'. Il Garante dei detenuti: 'In Lombardia… -