Ultime Notizie Roma del 11-04-2021 ore 08:10 (Di domenica 11 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio e ucciso la moglie e il figlio disabile una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione e all’arrivo dei Carabinieri si è sparato ferendolo in modo grave tragedia in un appartamento di Rivarolo Canavese in provincia di Torino dove della notte i carabinieri hanno scoperto 4 persone morte l’uomo che ha sparato uccidendo le ore in gravi condizioni in ospedale a Torino sul posto Stanno operando i Carabinieri della compagnia di Ivrea che stanno cercando di stabilire il movente del la pistola era regolarmente detenuta a poco più di 3 mesi dall’inizio della Campagna d’Italia vaccinato con entrambe le dosi il 38,79% degli over 80 mentre la prima cosa è stata somministrata 68,20% immunizzati solo 150000 su 6 milioni di 70 79 anni in Italia la prossima settimana il siero di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio e ucciso la moglie e il figlio disabile una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione e all’arrivo dei Carabinieri si è sparato ferendolo in modo grave tragedia in un appartamento di Rivarolo Canavese in provincia di Torino dove della notte i carabinieri hanno scoperto 4 persone morte l’uomo che ha sparato uccidendo le ore in gravi condizioni in ospedale a Torino sul posto Stanno operando i Carabinieri della compagnia di Ivrea che stanno cercando di stabilire il movente del la pistola era regolarmente detenuta a poco più di 3 mesi dall’inizio della Campagna d’Italia vaccinato con entrambe le dosi il 38,79% degli over 80 mentre la prima cosa è stata somministrata 68,20% immunizzati solo 150000 su 6 milioni di 70 79 anni in Italia la prossima settimana il siero di ...

