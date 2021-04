Uccide moglie | figlio disabile e padroni di casa | poi si spara

Advertising

Agenzia_Ansa : Strage nel Torinese, un uomo ha ucciso la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani proprietari della loro… - fattoquotidiano : Torino, 83enne uccide la moglie, il figlio disabile, una coppia di anziani e poi tenta il suicidio - MediasetTgcom24 : Torino, uccide moglie, figlio e padroni di casa e poi si spara #RivaroloCanavese - leoberthi : RT @Adnkronos: #Strage nel torinese, pensionato uccide 4 persone e poi tenta #suicidio. - mickycaruso : RT @fanpage: Strage familiare nel torinese, pensionato uccide la moglie, il figlio e i proprietari di casa #11aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide moglie

Le persone decedute sono appunto lae un figlio disabile dell'omicida, nonché una coppia di anziani coniugi,proprietari dell'appartamento e domiciliati in un altro alloggio al piano di sopra ...... in cui 83enne Renzo Tarabella ha ucciso laRosaria Valovatto, 79 anni, il figlio disabile di 51 anni, Wilson, e i padroni di casa Osvaldo Dighera e Liliana Heidempergher, marito edi ...Nella notte - poco dopo le tre - i carabinieri hanno scoperto quattro persone morte. A dare l'allarme, secondo una prima ricostruzione, è stata la figlia dei proprietari di casa Tragedia in un apparta ...I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino stanno effettuando i rilievi nell'appartamento di Rivarolo Canavese, al quinto piano di un condominio di Corso Italia, in cui l ...