Treviso-Dinamo Sassari oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2021 (Di domenica 11 aprile 2021) oggi alle 12.00 la De Longhi Treviso sarà in scena al Palaverde per un match di Serie A 2020-2021 di pallacanestro che la vedrà contrapposta alla Dinamo Sassari. Si tratta di una sfida ad alta quota dato che i trevigiani, al momento, sono sesti con 26 punti, mentre i sardi sono quarti con 28 (ma hanno tre partite in meno rispetto al sodalizio della Marca). I padroni di casa sono in grandissima forma e hanno vinto gli ultimi cinque incontri disputati. Per questo motivo, Treviso si presenterà alla palla a due sognando il colpaccio. Sassari, la quale, in settimana, ha battuto Bamberg in un match di basketball Champions League, mettendo fine a una stiscia di quattro sconfitte consecutive, però, ha assolutamente bisogno di vincere. Gli ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021)alle 12.00 la De Longhisarà in scena al Palaverde per un match diA 2020-di pallacanestro che la vedrà contrapposta alla. Si tratta di una sfida ad alta quota dato che i trevigiani, al momento, sono sesti con 26 punti, mentre i sardi sono quarti con 28 (ma hanno tre partite in meno rispetto al sodalizio della Marca). I padroni di casa sono in grandissima forma e hanno vinto gli ultimi cinque incontri disputati. Per questo motivo,si presenterà alla palla a due sognando il colpaccio., la quale, in settimana, ha battuto Bamberg in un match diball Champions League, mettendo fine a una stiscia di quattro sconfitte consecutive, però, ha assolutamente bisogno di vincere. Gli ...

