Stranger Things 4 | David Harbour in diretta Instagram

(Di domenica 11 aprile 2021)4 è in produzione e anche se non ha ancora una data di uscita su Netflix ha un cast che tiene viva l’attenzione dei fanha la quarta stagione al momento in produzione, con tutto il cast e la crew sul set a girare i nuovi segretissimi episodi, anche se non si conosce ancora la data ufficiale di uscita su Netflix. Nonostante questa segretezza e nulla ancora di certo sull’uscita, il cast della serie è molto abile a tenere alta l’attenzione dei fan, con indizi sui social che fanno scatenare curiosità e voglia di sapere il più sulla trama.4:vuole spoilerare la serie insuIn particolare,, ch ...

Caleb McLaughlin è maturato dalla prima stagione di. Il ragazzino nerd della serie ha lasciato il posto ad un problematico adolescente, disilluso ed arrabbiato. L'attore denota una ...Togliete il telefono a David Harbour (oppure no, se vi piacciono gli spoiler ): la star diha provato a rivelare qualcosa sulla trama della quarta stagione dello show Netflix, ma ci ha pensato Millie Bobby Brown a fermarlo. L'interprete dello sceriffo Hopper nella serie tv ...Stranger Things 4 è in produzione e l'attore David Harbour si diverte a fare dirette Instagram in cui dice di voler spoilerare la serie.La star di Stranger Things David Harbour era in vena di spoiler nella sua ultima live di Instagram, e c'è voluto l'intervento di Millie Bobby Brown per limitare danni. Togliete il telefono a David Har ...