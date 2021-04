Siren 3 su Rai4 dal 12 aprile, l’ultima stagione del fantasy in prima tv al pomeriggio (Di domenica 11 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile parte la programmazione in chiaro di Siren 3 su Rai4: la terza e ultima stagione della serie fantasy arriva in prima visione assoluta sul canale 21 del digitale terrestre, che aveva già trasmesso le prime due, ma in uno slot di palinsesto diverso dalla prima serata. Siren 3 su Rai4 andrà in onda da lunedì 12 aprile alle 14.25 con due episodi: una programmazione quotidiana, dunque, per il capitolo finale della saga dell’affascinante Sirena Ryn alla scoperta dei segreti delle creature marine di Bristol Cove. Con Siren 3 su Rai4 la serie si conclude anche per il pubblico della tv generalista: creata e prodotta da Eric Wald e Dean White, il ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Da lunedì 12parte la programmazione in chiaro di3 su: la terza e ultimadella seriearriva invisione assoluta sul canale 21 del digitale terrestre, che aveva già trasmesso le prime due, ma in uno slot di palinsesto diverso dallaserata.3 suandrà in onda da lunedì 12alle 14.25 con due episodi: una programmazione quotidiana, dunque, per il capitolo finale della saga dell’affascinantea Ryn alla scoperta dei segreti delle creature marine di Bristol Cove. Con3 sula serie si conclude anche per il pubblico della tv generalista: creata e prodotta da Eric Wald e Dean White, il ...

