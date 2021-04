Ronaldo nervoso: getta la maglia a fine partita e un raccattapalle la porta via (Di domenica 11 aprile 2021) La Juventus ha vinto contro il Genoa, ma non tutti in casa bianconera si sono mostrati contenti a fine gara. Cristiano Ronaldo, infatti, non ha segnato ed è apparso indispettito non solo durante la gara anche per alcune occasioni mangiate, ma anche a fine partita svestendosi e lanciando la maglia per terra. Un raccattapalle ne ha approfittato portandosi via la maglia di Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) La Juventus ha vinto contro il Genoa, ma non tutti in casa bianconera si sono mostrati contenti agara. Cristiano, infatti, non ha segnato ed è apparso indispettito non solo durante la gara anche per alcune occasioni mangiate, ma anche asvestendosi e lanciando laper terra. Unne ha approfittatondosi via ladi Cristiano. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

