Pomezia, via ai lavori per il rifacimento del manto stradale su Via del Mare e Via Orazio: deviazioni e limitazioni, tutte le info (Di domenica 11 aprile 2021) A partire da lunedì 12 aprile alle ore 7.00 inizieranno lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in Via Del Mare a Pomezia. Lo rende noto il Comune. lavori sulla Via del Mare a Pomezia: tutte le informazioni Per consentire i lavori sarà pertanto istituita la seguente disciplina della viabilità: 1) Via Del Mare direttrice di marcia Torvajanica-Pomezia:• istituzione di un divieto temporaneo di transito nel tratto compreso tra Via Matteotti e Via Cavour. 2) Via Cavour:• Istituzione di un divieto temporaneo di transito nel tratto compreso tra l’intersezione di Via Rattazzi e la Via Del Mare, limitatamente alla corsia di marcia direzione Via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) A partire da lunedì 12 aprile alle ore 7.00 inizierannodidella pavimentazionein Via Del. Lo rende noto il Comune.sulla Via dellermazioni Per consentire isarà pertanto istituita la seguente disciplina della viabilità: 1) Via Deldirettrice di marcia Torvajanica-:• istituzione di un divieto temporaneo di transito nel tratto compreso tra Via Matteotti e Via Cavour. 2) Via Cavour:• Istituzione di un divieto temporaneo di transito nel tratto compreso tra l’intersezione di Via Rattazzi e la Via Del, limitatamente alla corsia di marcia direzione Via ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, via ai lavori per il rifacimento del manto stradale su Via del Mare e Via Orazio: deviazioni e limitazioni… - SrlSmart : Ci si sente sempre a casa, anche sott'acqua! Con le nostre piastrelle facili da montare e belle da vedere, non avre… - SrlSmart : Che stile! Le nostre piastrelle adesive sono facilissime da montare e si adattano ovunque! - ilfaroonline : Pomezia, incidente su via Laurentina: autobus si scontra con un’auto, un ferito grave - ILitorale : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: POMEZIA – SORPRESI IN CASA CON COCAINA, CRACK E HASHISH. DUE GIOVANI CONVI… -