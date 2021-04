Pirlo | “Se dovessi darmi un voto? Sei di stima”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 11 aprile 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 contro il Genoa: “Sembrava tutto facile, ma c’è stata la solita mancanza di concentrazione e abbiamo preso gol nel secondo tempo. Ci siamo abbassati troppo, potevamo rendere la partita più tranquilla. Cristiano Ronaldo? Normale che ci teneva a fare gol, fa parte dei campioni. Tutti i giorni bisogna sentirsi sotto esame se si vuole migliorare. Ogni gara e allenamento è importante per una crescita. È normale che tutti gli allenatori siano sotto esame, in particolare io che sono alla prima esperienza però lavoro per questo, perché ho la passione per il calcio che ho fin da bambino e le difficoltà mi portano a lavorare di più per lavorare. Chemerito? Mi dò un 6 diperché potevo fare di più e se non raggiungi certi risultati il ...