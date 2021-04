(Di domenica 11 aprile 2021) "Lacontro l'e le sue metastasi, contro le armi di Teheran, è un. La situazione come esiste oggi non è detto che esista necessariamente anche domani". Questo il primo ...

Advertising

zazoomblog : Netanyahu la lotta all Iran è un compito enorme - #Netanyahu #lotta #compito #enorme -

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu lotta

Agenzia ANSA

"Lacontro l'Iran e le sue metastasi, contro le armi di Teheran, è un enorme compito. La ... Questo il primo commento del premier Benyamindopo quanto accaduto nell'impianto di ...Oltre a contribuire allaalla pandemia di coronavirus, lo scopo degli Usa è quello di ... ma già il premier Benjaminsi era spinto oltre dichiarando di voler annettere la valle del ...11 APR - "La lotta contro l'Iran e le sue metastasi, contro le armi di Teheran, è un enorme compito. La situazione come esiste oggi non è detto che esista necessariamente anche domani". Questo il ...In Israele, il segretario incontrerà il primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benyamin ... Verranno discusse anche le strategie per la lotta all’influenza dei rivali strategici ...