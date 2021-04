Minatori intrappolati da un' inondazione in una miniera di carbone a - 1 200 metri in Cina

(Di domenica 11 aprile 2021) Ventunosono bloccati in unadiallagata nella contea di Hutubi, nella regione dello Xinjiang. Lo hanno riferito le autorità della provincia cinese dello Xinjiang. Secondo ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Cina, 21 minatori intrappolati a -1.200 metri da un'inondazione #cina - SmorfiaDigitale : Cina, 21 minatori intrappolati a -1.200 metri da un'inondazione - Tgcom24 - news_mondo_h24 : Ventuno minatori intrappolati in Cina a causa di una inondazione: bloccati a 1.200 metri sotto terra - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Cina, 21 minatori intrappolati a -1.200 metri da un'inondazione #cina - laregione : Cina: 21 minatori intrappolati in una miniera allagata -

Ultime Notizie dalla rete : Minatori intrappolati

Secondo quanto riferisce l'agenzia Xinhua, iall'inizio erano 29 persone, ma otto sono state soccorse. Attualmente, i lavori di soccorso continuano e si sta cercando di ...Ventunosono rimasti bloccati a 1.200 metri di profondità da un'inondazione in una una miniera cinese della regione nord - occidentale dello Xinjiang. L'incidente e' avvenuto sabato sera nel sito di ...Secondo quanto riferisce l'agenzia Xinhua, i minatori intrappolati all'inizio erano 29 persone, ma otto sono state soccorse.Soccorritori al lavoro. I lavoratori si trovano a una profondità di 1'200 metri, dato che rende difficile l'operazione di recupero. I soccorritori sono al lavoro in Cina per salvare 21 minatori ...