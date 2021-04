Lockdown Germania, Merkel dice sì (Di domenica 11 aprile 2021) La cancelliera tedesca Angela Merkel è a favore di un Lockdown in tutta la Germania ma di breve durata per spezzare la tendenza al forte rialzo dei contagi da coronavirus. A riferirlo sono fonti interne al partito della cancelliera, l’Unione cristianodemocratica: “Si tratta di un ponte verso una maggiore normalità. Il ponte dovrebbe essere breve”, ha dichiarato la cancelliera nel corso di colloqui della leadership del partito, secondo quanto riferito dalle fonti citate dalla Dpa. La situazione pandemica in Germania resta “molto molto seria” secondo il Robert Koch Institute, l’agenzia governativa che segue l’andamento del coronavirus nel paese e che oggi ha riportato 17.855 nuove infezioni da Covid in 24 ore e 104 morti. Una settimana fa – sempre di domenica, quando le cifre sono comunque inferiori a quelle che si ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 aprile 2021) La cancelliera tedesca Angelaè a favore di unin tutta lama di breve durata per spezzare la tendenza al forte rialzo dei contagi da coronavirus. A riferirlo sono fonti interne al partito della cancelliera, l’Unione cristianodemocratica: “Si tratta di un ponte verso una maggiore normalità. Il ponte dovrebbe essere breve”, ha dichiarato la cancelliera nel corso di colloqui della leadership del partito, secondo quanto riferito dalle fonti citate dalla Dpa. La situazione pandemica inresta “molto molto seria” secondo il Robert Koch Institute, l’agenzia governativa che segue l’andamento del coronavirus nel paese e che oggi ha riportato 17.855 nuove infezioni da Covid in 24 ore e 104 morti. Una settimana fa – sempre di domenica, quando le cifre sono comunque inferiori a quelle che si ...

