LIVE Sonego-Djere 2-6 5-4, Finale ATP Cagliari in DIRETTA: momenti cruciali del secondo set (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Djere vince a zero il servizio: match nelle fasi cruciali. 40-0 Diritto in rete dell’azzurro sulla prima del serbo. 30-0 Lunga la risposta di Sonego dopo il servizio e diritto del serbo. 15-0 Buona prima di Djere. 5-4 Sonego TORNA A FARE UN GAME! Dopo un parziale di tre a zero negli ultimi tre game, Sonego trova il gioco che gli permette di respirare: errore di rovescio di Djere. Set tiratissimo. AD-40 CHE PASSANTE DI Sonego CON IL ROVESCIO! L’azzurro si carica dopo la discesa a rete di Djere. 40-40 Altro errore di Sonego in uscita dal servizio: game fondamentale. AD-40 Servizio e diritto di Sonego dopo la seconda: in ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5vince a zero il servizio: match nelle fasi. 40-0 Diritto in rete dell’azzurro sulla prima del serbo. 30-0 Lunga la risposta didopo il servizio e diritto del serbo. 15-0 Buona prima di. 5-4TORNA A FARE UN GAME! Dopo un parziale di tre a zero negli ultimi tre game,trova il gioco che gli permette di respirare: errore di rovescio di. Set tiratissimo. AD-40 CHE PASSANTE DICON IL ROVESCIO! L’azzurro si carica dopo la discesa a rete di. 40-40 Altro errore diin uscita dal servizio: game fondamentale. AD-40 Servizio e diritto didopo la seconda: in ...

