LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: argento per Soares nel singolo pesi leggeri! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.15: Dopo la premiazione del singolo femminile pesi leggeri, ci sono Gianfilippo Mirabile e Chiara Nardo al via del doppio misto di paraCanottaggio. In finale anche Polonia, olanda, Gran Bretagna, Francia e Ucraina 11.13: E’ argentoOOOOOOOOO PER GABRIEL Soares!!! Primo podio di giornata per il contingente azzurro con l’italo-brasiliano che è riuscito a sopravanzare di un soffio il polacco Artur Mikolajczewski., Oro senza troppe difficoltà per l’ungherese peter Galambos che ha dominato fin dalle prime battute 11.12: E’ sicuramente medaglia per l’Italia che si gioca l’argento al fotofinish con la Polonia 11.12: E’ battaglia tra Italia e Polonia per l’argento 11.11: Ai 1500 metri Ungheria, ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15: Dopo la premiazione delfemminileleggeri, ci sono Gianfilippo Mirabile e Chiara Nardo al via del doppio misto di para. In finale anche Polonia, olanda, Gran Bretagna, Francia e Ucraina 11.13: E’OOOOOOOOO PER GABRIEL!!! Primo podio di giornata per il contingente azzurro con l’italo-brasiliano che è riuscito a sopravanzare di un soffio il polacco Artur Mikolajczewski., Oro senza troppe difficoltà per l’ungherese peter Galambos che ha dominato fin dalle prime battute 11.12: E’ sicuramente medaglia per l’Italia che si gioca l’al fotofinish con la Polonia 11.12: E’ battaglia tra Italia e Polonia per l’11.11: Ai 1500 metri Ungheria, ...

