Le partite delle 15 Live: McKennie sigla il 3 - 1 della Juve, Napoli di misura con la Samp. Lazio sullo 0 - 0 (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo la sfida delle 12.30 tra Inter e Cagliari, sono tre le partite che si giocheranno alle 15. Si parte da Juventus - Genoa: i bianconeri vogliono proseguire nella corsa Champions e vogliono ... Leggi su globalist (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo la sfida12.30 tra Inter e Cagliari, sono tre leche si giocheranno alle 15. Si parte dantus - Genoa: i bianconeri vogliono proseguire nella corsa Champions e vogliono ...

Advertising

RaiSport : ? #Qatar2022: alla #Rai i diritti in esclusiva delle 64 #partite Lo comunica la #Fifa in una nota. Il primo… - LegaSalvini : “SPERANZA NON CAPISCE IL DRAMMA DELLE PARTITE IVA MA DOVRÀ CEDERE” Intervista a Matteo Salvini su La Verità - MolinariRik : La violenza va condannata, ma la disperazione dei non garantiti, delle partite iva, deve trovare risposte da parte… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, i risultati delle 15:00: vincono anche Juve e Lazio insieme al… - emamarro : RT @morenoAlmare: Di Marzio involontariamente fa’ una delle tante foto della stagione bianconera: la Juve prende gol da 6 partite consecuti… -