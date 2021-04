La tragedia si è consumata a Houston, in Texas, inutile ogni tentativo di soccorso messo in atto (Di domenica 11 aprile 2021) Bimbo uccide il fratellino con la pistola trovata in casa e l'ennesima tragedia ripropone il mai risolto dibattito sulle Armi negli Usa Bimbo di tre anni uccide il fratellino di otto mesi con la pistola trovata in casa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) Bimbo uccide il fratellino con la pistola trovata in casa e l'ennesimaripropone il mai risolto dibattito sulle Armi negli Usa Bimbo di tre anni uccide il fratellino di otto mesi con la pistola trovata in casa su Notizie.it.

