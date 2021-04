La solidarietà di Fedez a Malika: “Il rifiuto di una figlia è contronatura” (Di domenica 11 aprile 2021) Si continua a discutere della storia di Malika Chalhy, la ragazza 22enne di Firenze che ha denunciato i suoi genitori per le minacce di morte subite dopo aver confessato loro di essere lesbica. A due giorni dall’emergere della notizia, attraverso i video pubblicati da Fanpage.it, interviene sulla vicenda anche Fedez, che lega i fatti della ragazza di Firenze alla discussione in questo momento molto viva in Italia rispetto al ddl Zan e ad una legge che punisca atti e gesti omofobi (tema su cui proprio Fedez si era espresso, facendo seguito a Elodie). Il rapper ha condivisola notizia di Malika su Instagram, per poter dire la sua in merito alla vicenda, chiamando in causa il senatore Pillon e tutti coloro che si dicano contrari alla necessità di una legge che disciplini gli atti omofobi: Mi avete inviato in tanti la ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) Si continua a discutere della storia diChalhy, la ragazza 22enne di Firenze che ha denunciato i suoi genitori per le minacce di morte subite dopo aver confessato loro di essere lesbica. A due giorni dall’emergere della notizia, attraverso i video pubblicati da Fanpage.it, interviene sulla vicenda anche, che lega i fatti della ragazza di Firenze alla discussione in questo momento molto viva in Italia rispetto al ddl Zan e ad una legge che punisca atti e gesti omofobi (tema su cui propriosi era espresso, facendo seguito a Elodie). Il rapper ha condivisola notizia disu Instagram, per poter dire la sua in merito alla vicenda, chiamando in causa il senatore Pillon e tutti coloro che si dicano contrari alla necessità di una legge che disciplini gli atti omofobi: Mi avete inviato in tanti la ...

