Inter | il record di tutti i tempi è tuo

Inter-Cagliari vale i tre punti per Antonio Conte ed un nuovo record in Serie A. E' l'undicesimo successo consecutivo. La squadra di Antonio Conte vince anche se non senza fatica. Contro il Cagliari di Leonardo Semplici, solo una rete di Matteo Darmian salva i nerazzurri. Il laterale segna al minuto 77 e trascina i suoi

Ultime Notizie dalla rete : Inter record Inter, battuto un record del Milan 1 L'Inter è la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A, superando il record del Milan: 10 nel 1989/90. Lo riporta Opta

L'Inter fa 11/11: nuovo record in Italia, superato il Milan. Il dato Commenta per primo Nuovo record per l'Inter di Antonio Conte: con la vittoria sul Cagliari, infatti, la squadra nerazzurra raggiunge 11 gare con soli successi in un girone di ritorno di Serie A, superando il record del Milan: ...

L'Inter dei record: mai dieci successi di fila nel ritorno QUOTIDIANO.NET Inter da record: nessuno aveva mai vinto le prime 11 gare del girone di ritorno L'Inter di Antonio Conte, oltre a continuare a veleggiare in cima alla classifica con un comodo +11 sulla seconda, il Milan, prosegue nel suo macinare record su record. I nerazzurri infatti, con la vi ...

Inter Cagliari 1-0: gol e highlights della partita di Serie A Inter e Cagliari si sfidano nel lunch match della 30^ giornata. I nerazzurri vogliono vincere per allungare in vetta, i sardi per salvarsi.

