Inter-Cagliari, dove vederla. Sprint finale (Di domenica 11 aprile 2021) Nerazzurri con Darmian, Sensi e Sanchez per il 12esimo successo consecutivo a San Siro Inter-Cagliari, dove vederla Inter-Cagliari, dove vederla Inter-Cagliari, dove vederla – Dopo la vittoria del Milan allo stadio Tardini contro il Parma allenato da Roberto D’Aversa, l’Inter può centrare la dodicesima vittoria consecutiva a San Siro contro il Cagliari di Leonardo Semplici, terzultimo in classifica e con il disperato bisogno di punti. Il record di 13 successi risale alla stagione 2010-11, ma i nerazzurri questa volta possono ancora una volta consolidare il primato in classifica, dal momento che il Diavolo ormai non è più un’avversaria da inseguire, ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 aprile 2021) Nerazzurri con Darmian, Sensi e Sanchez per il 12esimo successo consecutivo a San Siro– Dopo la vittoria del Milan allo stadio Tardini contro il Parma allenato da Roberto D’Aversa, l’può centrare la dodicesima vittoria consecutiva a San Siro contro ildi Leonardo Semplici, terzultimo in classifica e con il disperato bisogno di punti. Il record di 13 successi risale alla stagione 2010-11, ma i nerazzurri questa volta possono ancora una volta consolidare il primato in classifica, dal momento che il Diavolo ormai non è più un’avversaria da inseguire, ...

Advertising

Inter : ?? | APPUNTAMENTO Continua il cammino dei nerazzurri ???? Segui la partita contro il Cagliari live e in esclusiva… - Inter : Le parole di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - Inter : ?? | QUIZ ?? Quale giocatore tra il 2006 e il 2007 ha segnato in due Inter-Cagliari una volta con la maglia dei sard… - impusino : RT @roserra757: Domani alle 11.30 ritorna La Voce Nerazzurra per il prepartita,la telecronaca di @faustomamberti @davidecurrenti @luca_leon… - armigno : ???? Inter - Cagliari ?? Cagliari most corners +4 @ 1.90 -