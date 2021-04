Immuni cambia | ora si può segnalare da soli positività

(Di domenica 11 aprile 2021). E’ trascorso quasi un anno dal lancio dell’app italiana di tracciamento del Covid e ora è possibile caricare da, senza l’intervento di un operatore sanitario, il proprio codice diche fa scattare l’avviso ai contatti più stretti. La novità dunque riguarda la possibilità, per gli utenti, di caricare autonomamente il CUN, Codice Univoco Nazionale, che identifica univocamente l’esito di un tampone molecolare, sia esso positivo o negativo. È composto da 10 caratteri preceduti dal suffisso CUN-. Il CUN viene inviato dal Sistema Sanitario Regionale direttamente al cittadino attraverso uno o più dei seguenti canali, a seconda della Regione o provincia autonoma in cui hai effettuato il tampone: SMS, EMAIL, APP O PORTALE REGIONALE, FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), oppure viene trascritto ...

Advertising

phanormus : @Adnkronos @immuni_app Quindi una persona se dovesse essere positiva al kovid si autosegnala, e dovrebbe stare a ca… - BinaryOptionEU : RT '. @immuni_app si aggiorna, è possibile segnalare direttamente se si è positivi. #Covid - Adnkronos : . @immuni_app si aggiorna, è possibile segnalare direttamente se si è positivi. #Covid - salernonotizie : Covid, cambia l’App Immuni: ora il tracciamento è “fai da te” - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: L’App Immuni cambia, ora il tracciamento è “fai da te” -

Ultime Notizie dalla rete : Immuni cambia

Non è più necessario l'intervento di un operatore sanitario. E' trascorso quasi un anno dal lancio dell'app italiana di tracciamento del Covid e ora è possibile caricare da soli, senza l'intervento di un operatore sanitario, il proprio codice di ...Arriva sull'applicazione la possibilità per gli utenti di caricare in autonomia, senza l'intervento di un operatore sanitario, il proprio codice di positività che fa scattare un avviso a tutti i ...La ragione per cui Michele Emiliano sia stato nominato vicepresidente della Conferenza Stato-Regioni, nel cambio della guardia ... altre aree meridionali, più immune al contagio.La ragione per cui Michele Emiliano sia stato nominato vicepresidente della Conferenza Stato-Regioni, nel cambio della guardia che ha portato il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga alla pres ...