Flora Canto col pancione a Domenica In | ci sono le date del parto e del matrimonio

(Di domenica 11 aprile 2021) Enrico Brignano entra nello studio diIn con l’espressione di chi è davvero felice, nonostante il periodo: in collegamento c’ècol. E’ il secondo figlio per Brignano e la, un maschietto dopo la bellissima Martina. Il piccolo nascerà giorno più giorno meno il 20 luglio, èa indicare la data deldopo avere mostrato il suo. E’ bellissima, la loro famiglia è bellissima ed Enrico Brignano ammette che non avrebbe mai immaginato tanata gioia nella sua vita. Già Martina ha stravolto le loro vite, in estate saranno in quattro e sanno già che sarà tutto meraviglioso. Felice anche la mamma dell’attore che nell’intervista commenta chestati bravissimi, perché i figli si fanno da ...

Passa poi un video della mamma che parla di lui e si continua parlando del padre, che lo ha sempre appoggiato