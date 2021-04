Fiorentina, Iachini: “Prestazione in crescendo, questo è lo spirito giusto” (Di domenica 11 aprile 2021) L'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita contro l'Atalanta. Queste le sue parole:"Siamo partiti come non volevamo, anche se la partita era equilibrata. Nelle singole situazioni non siamo stati fortunati. La squadra voleva fare una grande partita, nel secondo tempo siamo rientrati con lo spirito giusto, siamo andati aggredire alti e abbiamo pareggiato, poi c'era la sensazione di andare a vincere. Poi c'è stato l'episodio, la carambola sul braccio e c'è rammarico. Vlahovic sta crescendo, sappiamo che ha grandi margini di miglioramento, confidiamo in lui come in tutti gli attaccanti che abbiamo. Sul primo gol abbiamo letto male la situazione, dovevamo aggredire prima la palla. Nel corso della partita la Prestazione è ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) L'allenatore dellaBeppeè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita contro l'Atalanta. Queste le sue parole:"Siamo partiti come non volevamo, anche se la partita era equilibrata. Nelle singole situazioni non siamo stati fortunati. La squadra voleva fare una grande partita, nel secondo tempo siamo rientrati con lo, siamo andati aggredire alti e abbiamo pareggiato, poi c'era la sensazione di andare a vincere. Poi c'è stato l'episodio, la carambola sul braccio e c'è rammarico. Vlahovic sta, sappiamo che ha grandi margini di miglioramento, confidiamo in lui come in tutti gli attaccanti che abbiamo. Sul primo gol abbiamo letto male la situazione, dovevamo aggredire prima la palla. Nel corso della partita laè ...

