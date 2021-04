Fiorentina-Atalanta 2-3, le pagelle di CalcioWeb: sfida di bomber, ma decide un gol di Ilicic (Di domenica 11 aprile 2021) Il posticipo della 30esima giornata del campionato di Serie A ha regalato tantissime emozioni, sono scese in campo Fiorentina e Atalanta, la sfida è stata scoppiettante fino all’ultimo minuto. Ottime prestazioni degli attaccanti Zapata e Vlahovic: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partenza sprint della squadra di Gasperini che si porta in doppio vantaggio, il marcatore è stato Duvan Zapata, autore di una grandissima doppietta. Nel secondo tempo è Vlahovic a salire in cattedra, il calciatore serbo ha risposto con una doppietta da grande goleador. Passano pochissimi minuti e l’Atalanta si guadagna un calcio di rigore: Ilicic non sbaglia dal dischetto. Finisce 2-3, in alto la FOTOGALLERY con tutte le ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 aprile 2021) Il posticipo della 30esima giornata del campionato di Serie A ha regalato tantissime emozioni, sono scese in campo, laè stata scoppiettante fino all’ultimo minuto. Ottime prestazioni degli attaccanti Zapata e Vlahovic: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Partenza sprint della squadra di Gasperini che si porta in doppio vantaggio, il marcatore è stato Duvan Zapata, autore di una grandissima doppietta. Nel secondo tempo è Vlahovic a salire in cattedra, il calciatore serbo ha risposto con una doppietta da grande goleador. Passano pochissimi minuti e l’si guadagna un calcio di rigore:non sbaglia dal dischetto. Finisce 2-3, in alto la FOTOGALLERY con tutte le ...

