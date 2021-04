Diretta Sampdoria - Napoli ore 15 | formazioni ufficiali | dove vederla in tv e in streaming

(Di domenica 11 aprile 2021) GENOVA - Reduce dalla sconfitta nel recupero con la Juve, ildi Gattuso torna alla carica per acciuffare un posto in Champions League: la formazione azzurra è di scena in casa della...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Sampdoria-Napoli: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Serie A, Sampdoria-Napoli: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Sampdoria-Napoli: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - sportli26181512 : Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la sconfitta contro la Juve nel recu… - SkySport : Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #SampdoriaNapoli Alle 15:00 Su Sky Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Sampdoria

Laha pareggiato tre delle ultime cinque partite di Serie A (1 vittoria, 1 sconfitta), tante quante nelle precedenti 24 gare di questo campionato (9 vittorie, 12 sconfitte). Il Napoli ...GENOVA - Reduce dalla sconfitta nel recupero con la Juve, il Napoli di Gattuso torna alla carica per acciuffare un posto in Champions League: la formazione azzurra è di scena in casa delladi Ranieri, ormai tranquilla a metà classifica, con 36 punti nel carniere. Nella gara di andata, il 13 dicembre, il Napoli si è imposto per 2 - 1 rimontando il gol blucerchiato di Jankto, ...Sampdoria - Napoli è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro ...La diretta TV di Sampdoria-Napoli, partita valida per il 30ª turno del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmessa su SKY Sport canale 253.