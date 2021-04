Dieci ragazzi cercano di rapinare un giovane in Gae Aulenti a Milano (Di domenica 11 aprile 2021) Baby gang in azione in piazza Gae Aulenti a Milano, in pieno giorno. Tre ragazzi sono stati arrestati dalla polizia dopo aver tentato di rapinare un altro giovane attorno alle 17 di sabato. Si tratta ... Leggi su milanotoday (Di domenica 11 aprile 2021) Baby gang in azione in piazza Gae, in pieno giorno. Tresono stati arrestati dalla polizia dopo aver tentato diun altroattorno alle 17 di sabato. Si tratta ...

Ultime Notizie dalla rete : Dieci ragazzi Dieci ragazzi cercano di rapinare un giovane in Gae Aulenti a Milano Baby gang in azione in piazza Gae Aulenti a Milano, in pieno giorno. Tre ragazzi sono stati arrestati dalla polizia dopo aver tentato di rapinare un altro giovane attorno alle 17 di sabato. Si tratta di un 19enne e due 17enne. Il gruppo di una una decina di persone ha ...

Festa di compleanno: musica, birre e niente mascherina. Multati 10 studenti è intervenuta in un appartamento di Chieti Scalo dove alcuni ragazzi di età compresa tra i 22 e i 27 anni, originari di diverse regioni, erano riuniti per festeggiare, con musica e birre, un ...

