Dazn down durante Inter-Cagliari (Di domenica 11 aprile 2021) Inter-Cagliari, problemi su Dazn. L’azienda sui social: “Stiamo lavorando per risolvere il problema”. MILANO – Inter-Cagliari, problemi su Dazn. Gli utenti sui social hanno lamentato un malfunzionamento dell’emittente in streaming durante la partita di Milano. Il problema, secondo quanto riferito dalle persone, è stato registrato solamente sulla piattaforma digitale. Il canale 209 non ha avuto malfunzionamenti e gli abbonati a Sky hanno permesso di vedere l’Intera sfida senza Interruzioni. Non sono mancate le polemiche su Twitter anche in vista della prossima stagione. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021), problemi su. L’azienda sui social: “Stiamo lavorando per risolvere il problema”. MILANO –, problemi su. Gli utenti sui social hanno lamentato un malfunzionamento dell’emittente in streamingla partita di Milano. Il problema, secondo quanto riferito dalle persone, è stato registrato solamente sulla piattaforma digitale. Il canale 209 non ha avuto malfunzionamenti e gli abbonati a Sky hanno permesso di vedere l’a sfida senzaruzioni. Non sono mancate le polemiche su Twitter anche in vista della prossima stagione. Notizia in aggiornamento

Advertising

fattoquotidiano : DAZN NON FUNZIONA / SERIE A BLOCCATA Gli telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere Inter-Cagliari… - pietroraffa : Sul down di #DAZN oltre 6.400 segnalazioni online praticamente da tutta Italia. Senza considerare quelle rivolte di… - Open_gol : «Tutto il nostro team è al lavoro per risolvere il problema» dicono da Dazn. Ma la rabbia dei tifosi è ormai esplos… - luca79ind : DAZN down! Inter-Cagliari non si vede: protesta social contro la piattaforma - - Dome689 : RT @fattoquotidiano: DAZN NON FUNZIONA / SERIE A BLOCCATA Gli telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere Inter-Cagliari su… -