Cuccioli chiusi dentro un sacco nero e abbandonati: otto cani salvati in Brianza (Di domenica 11 aprile 2021) L'articolo, con immagini e video, di Monza Today Erano denutriti e in condizioni precarie Si tratta di otto esemplari che paiono essere un incrocio di dogo argentino - due femmine e sei maschi

