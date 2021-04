Coronavirus a Nettuno | 7 nuovi casi e 304 positivi | i dati di oggi 11 aprile

(Di domenica 11 aprile 2021), si registra un altro decesso a causa del. Si tratta di una donna di 79 anni con patologie pregresse. “Sono profondamente addolorato di questa ennesima perdita – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – la nostra città continua a soffrire terribilmente per questa pandemia che ha sconvolto le nostre vite. Alla famiglia della donna scomparsa vanno le mie più sentite condoglianze”. Sono sette idiregistrati a. Sei sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato. Si registrano anche tre guarigioni. Gli attualmentesono 304 di cui 13 ospedalizzati. Leggi anche:nel Lazio, 1.675: Roma sale a quota 700, idi ...

