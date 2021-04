Casaleggio: “C’è stato intento nel mettere in difficoltà finanziaria Rousseau” (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA -“Penso che oggi c’è stato un intento di mettere in difficoltà finanziaria Rousseau e spero che il motivo non sia quello di mettere sul piatto le regole che hanno caratterizzato il M5s. A pensare far male si fa peccato…”. Lo dice il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio, a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. “PARTITO ORGANIZZAZIONE SECOLO SCORSO, NON È DIREZIONE GIUSTA” Leggi su dire (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA -“Penso che oggi c’è stato un intento di mettere in difficoltà finanziaria Rousseau e spero che il motivo non sia quello di mettere sul piatto le regole che hanno caratterizzato il M5s. A pensare far male si fa peccato…”. Lo dice il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio, a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. “PARTITO ORGANIZZAZIONE SECOLO SCORSO, NON È DIREZIONE GIUSTA”

