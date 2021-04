Calcio: down Dazn per Inter-Cagliari, partita non si vede e sui social monta protesta (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

RoccoTerlizzi : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Dazn down per #InterCagliari, #social in fiamme: #tifosi vip e non infuriati - TV7Benevento : Calcio: down Dazn per Inter-Cagliari, partita non si vede e sui social monta protesta... - rcrav1959 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Dazn down per #InterCagliari, #social in fiamme: #tifosi vip e non infuriati - marcovarini : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Dazn down per #InterCagliari, #social in fiamme: #tifosi vip e non infuriati - Gazzetta_it : VIDEO #Dazn down per #InterCagliari, #social in fiamme: #tifosi vip e non infuriati -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio down Dazn down, Inter - Cagliari non si vede: social in tilt MILANO - Il match delle 12:30 tra Inter - Cagliari al momento non è visibile causa un disservizio della piattaforma Dazn . Agli abbonati al servizio appare il messaggio d'errore che recita: " Si è ...

Dazn down: Inter - Cagliari non si vede, protesta sui social Valanga di commenti su Twitter contro Dazn e tanta preoccupazione visto che saranno loro a trasmettere la Serie A dalla prossima stagione Prove tecniche del calcio su Dazn: Inter - Cagliari non è visibile a un bel po' di persone. La protesta monta su Twitter, in tanti sono preoccupati per quel che potrà avvenire dalla prossima stagione, quando sarà Dazn a ...

Calcio: down Dazn per Inter-Cagliari, partita non si vede e sui social monta protesta Metro Calcio: down Dazn per Inter-Cagliari, partita non si vede e sui social monta protesta Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Inter e Cagliari scendono in campo alle 12.30 ma diversi telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere la partita per problemi di natura tecnica, con il ...

Dazn down, non si vede Inter-Cagliari: polemiche sui social Durante Inter-Cagliari il segnale di Dazn si è interrotto in tutta Italia. Sui social sono tanti i tifosi in rivolta, anche in vista delle prossime stagioni che saranno trasmesse in esclusiva ...

MILANO - Il match delle 12:30 tra Inter - Cagliari al momento non è visibile causa un disservizio della piattaforma Dazn . Agli abbonati al servizio appare il messaggio d'errore che recita: " Si è ...Valanga di commenti su Twitter contro Dazn e tanta preoccupazione visto che saranno loro a trasmettere la Serie A dalla prossima stagione Prove tecniche delsu Dazn: Inter - Cagliari non è visibile a un bel po' di persone. La protesta monta su Twitter, in tanti sono preoccupati per quel che potrà avvenire dalla prossima stagione, quando sarà Dazn a ...Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Inter e Cagliari scendono in campo alle 12.30 ma diversi telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere la partita per problemi di natura tecnica, con il ...Durante Inter-Cagliari il segnale di Dazn si è interrotto in tutta Italia. Sui social sono tanti i tifosi in rivolta, anche in vista delle prossime stagioni che saranno trasmesse in esclusiva ...