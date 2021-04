83enne spara alla moglie | al figlio disabile e ai vicini di casa e poi tenta il suicidio

(Di domenica 11 aprile 2021) È successo nella notte, a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Un uomo di 83 anni hato ale ai padroni die poi hato di togliersi la vita. Adesso è in gravi condizioni, in prognosi riservata. Ancora sconosciute le motivazioni dietro a questa furia omicida. Le 4 vittime sono la79enne di Tarabella, Rosaria Valovatto, ilWilson, di 51 anni, e i proprietari diOsvaldo Dighera, 74 anni e laLiliana Heidempergher, 70. I proprietari abitavano al piano superiore dello stabile. I corpi delle quattro vittime, sono stati ritrovati intorno alle 3 di notte. La pistola utilizzata era regolarmente detenuta. È stata la figlia ...

... al quinto piano di un condominio di Corso Italia, in cui l'R. T. ha ucciso la moglie di 79 anni, il figlio disabile di 51 anni, e i padroni di casa , marito e moglie di 74 e 70 anni. È ...Strage nel Torinese. Ha sparato, e ucciso, la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei carabinieri, si è sparato, ferendosi in ...Un uomo di 83 anni ha sparato al figlio disabile ... Così hanno poi citofonato all’appartamento dell’83enne che prima ha risposto ma poi ha smesso di dare segnali, finché non ha tentato il suicidio. I ...Uccide la moglie, il figlio disabile e i padroni di casa, poi si spara. Torino - L'83enne responsabile del gesto, gravemente ferito, è ora ricoverato in prognosi riservata ...