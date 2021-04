WTA Bogotá 2021, Tamara Zidanšek e María Camila Osorio Serrano finaliste del torneo in Colombia (Di sabato 10 aprile 2021) Si è prossimi al sipario nel torneo WTA di Bogotà. Sulla terra rossa in Colombia, infatti, sono arrivati i verdetti relativi a chi si giocherà il titolo nell’atto conclusivo di questo appuntamento sudamericano. Ebbene, saranno la slovena Tamara Zidanšek e la padrona di casa María Camila Osorio Serrano a ritrovarsi nella Finale di questa competizione. Zidanšek, testa di serie n.5 del tabellone, si è imposta in due set contro la n.146 del ranking Viktoriya Tomova. 6-3 7-5 lo score in favore della n.93 del mondo, che non ha lasciato scampo alla bulgara. Ancor più netta la vittoria di Osorio Serrano, che ha lasciato appena tre giochi alla francese Harmony Tan (n.190 del ranking): 6-1 6-2 il punteggio in ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Si è prossimi al sipario nelWTA di Bogotà. Sulla terra rossa in, infatti, sono arrivati i verdetti relativi a chi si giocherà il titolo nell’atto conclusivo di questo appuntamento sudamericano. Ebbene, saranno la slovenae la padrona di casaa ritrovarsi nella Finale di questa competizione., testa di serie n.5 del tabellone, si è imposta in due set contro la n.146 del ranking Viktoriya Tomova. 6-3 7-5 lo score in favore della n.93 del mondo, che non ha lasciato scampo alla bulgara. Ancor più netta la vittoria di, che ha lasciato appena tre giochi alla francese Harmony Tan (n.190 del ranking): 6-1 6-2 il punteggio in ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Bogotá Jasmine Paolini eliminata al torneo WTA di Bogotà TENNIS - Non è un gran periodo per Jasmine Paolini. La 25 tennista lucchese è stata infatti eliminata al torneo WTA di Bogotà (Copa Colsanitas) dalla spagnola Lara Arruabarrena Vecino che si è imposta in tre set: 2 - 6; 6 - 4; 6 - 2. Un vero peccato perchè la Paolini aveva la partita in pugno fino al 4 - 4 del ...

L'arbitro sbaglia il punteggio, Giulia Gatto - Monticone vince a Bogotà La 33enne Giulia Gatto - Monticone avanza al secondo turno del torneo WTA di Bogotà, la "Copa Colsanitas", battendo in tre set l'australiana Astra Sharma . O forse lo fa "perdendo" . Perché martedì è successo che, incredibilmente, un direttore di gara abbia sbagliato il ...

WTA Bogotá: Osorio Serrano riporta la Colombia in finale nel torneo di casa dopo 11 anni, affronterà Zidansek • Ok Tennis