Vivere su Marte | ecco i problemi che dovremo affrontare

Leggi su wired

(Di sabato 10 aprile 2021) Il primo pellegrinaggio umano suè previsto verso la fine degli anni 30 (illustrazione: Getty Images)Tra i grandi successi delle missioni marziane e i progetti a lungo termine delle agenzie spaziali pubbliche e private,in questo periodo sembra più vicino che mai. Anche i progetti di costruzione di basi lunari (come quella russo-cinese o quella del programma Artemis) fanno avvicinare l’idea di un possibile futuro interplanetario per la specie umana e, di riflesso, lo stesso Pianeta rosso. Negli ultimi giorni si è per esempio molto parlato di Nüwa, la città marziana futuristica ideata dallo studio di design architettonico Abiboo insieme al gruppo di ricercatori Sonet per un concorso della Mars Society, l’ente che si propone di promuovere il futuro dell’umanità su. Per ipotizzare come potrebbe essere il primo ...