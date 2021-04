Vaccini a scuola, niente dosi a un professore su 3: Ira presidi: «Fermarsi è irresponsabile» (Di sabato 10 aprile 2021) L?altro giorno, all?incontro con le Regioni, il generale Francesco Figliuolo, commissario per l?emergenza Covid, ha spiegato il cambiamento di strategia alla base... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 aprile 2021) L?altro giorno, all?incontro con le Regioni, il generale Francesco Figliuolo, commissario per l?emergenza Covid, ha spiegato il cambiamento di strategia alla base...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini scuola Scuola, lo stop ai vaccini agli insegnanti che non hanno ancora ricevuto la prima dose ...i docenti che lavorano a stretto contatto con i bambini come nelle scuola dell'infanzia e gli adolescenti in vista di ulteriori dosi e tipologie di vaccini", chiede la segretaria della Cisl scuola ...

Vaccini, Moratti: 'Entro 2 settimane completiamo over 70' A fornire il cronoprogramma è stata la vice presidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega. "Ad oggi in ...

Scuola, lo stop ai vaccini agli insegnanti che non hanno ancora ricevuto la prima dose Corriere della Sera San Marino riapre i ristoranti anche la sera, dal 26 stop al coprifuoco: «Entro maggio tutti vaccinati» San Marino vede la luce in fondo al tunnel: dal 12 aprile le prenotazioni per i vaccini anti-Covid saranno aperte a tutta la popolazione maggiorenne e i ristoranti potranno rimanere aperti ...

L'EPIDEMIA Che, ieri mattina, quando alle sette e trenta è arrivato al centro vaccini, ha trovato diverse persone già in fila. Nel giro di un'ora, lo spazio davanti alla scuola era pieno. «Devono trovare una ...

