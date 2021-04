“Se mi chiudi, non mi chiedi”. FdI in piazza a Milano per le attività rovinate dal lockdown (video) (Di sabato 10 aprile 2021) “Se mi chiudi, non mi chiedi”. Con questo slogan i rappresentanti di Fratelli d’Italia, a Milano e in Lombardia, sono intervenuti per sollecitare misure concrete per le attività messe in ginocchio dal blocco incondizionato imposto dal governo. Blocco che non ha fermato però le tasse richieste dalle amministrazioni locali e da quelle nazionali. L’intervento di Daniela Santanché, portavoce regionale di FdI “Le chiusure indiscriminate devono terminare. Se le attività che sono in grado di rispettare e far rispettare le disposizioni anti-covid, allora devono poter stare aperte come i supermercati. Artigiani, commercianti, partite iva e piccole imprese devono poter tornare a lavorare. Sia chiaro rispettando tutte le prescrizioni per la sicurezza previste. Tuttavia non si capisce perché si possa salire su un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021) “Se mi, non mi”. Con questo slogan i rappresentanti di Fratelli d’Italia, ae in Lombardia, sono intervenuti per sollecitare misure concrete per lemesse in ginocchio dal blocco incondizionato imposto dal governo. Blocco che non ha fermato però le tasse richieste dalle amministrazioni locali e da quelle nazionali. L’intervento di Daniela Santanché, portavoce regionale di FdI “Le chiusure indiscriminate devono terminare. Se leche sono in grado di rispettare e far rispettare le disposizioni anti-covid, allora devono poter stare aperte come i supermercati. Artigiani, commercianti, partite iva e piccole imprese devono poter tornare a lavorare. Sia chiaro rispettando tutte le prescrizioni per la sicurezza previste. Tuttavia non si capisce perché si possa salire su un ...

