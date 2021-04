Scuole aperte d’estate, in arrivo il piano Bianchi. Ma i Comuni vogliono vederci chiaro (Di sabato 10 aprile 2021) Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità per quanto riarda il piano dei recuperi estivi previsti dal ministro Bianchi. piano molto atteso perchè inizierebbe a concretizzarsi uno dei temi più importanti dall'inizio dell'insediamento del nuovo Ministro. Ma ci sarebbe un piccolo scontro con la ministra per la famiglia Bonetti, che vorrebbe ripetere l'esperienza dei centri estivi comunali come lo scorso anno. Solo che il decreto sostegni assegna fondi pari a 150 mila euro per organizzare attività di recupero ed educative che possono essere usate dalle Scuole e nelle Scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 aprile 2021) Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità per quanto riarda ildei recuperi estivi previsti dal ministromolto atteso perchè inizierebbe a concretizzarsi uno dei temi più importanti dall'inizio dell'insediamento del nuovo Ministro. Ma ci sarebbe un piccolo scontro con la ministra per la famiglia Bonetti, che vorrebbe ripetere l'esperienza dei centri estivi comunali come lo scorso anno. Solo che il decreto sostegni assegna fondi pari a 150 mila euro per organizzare attività di recupero ed educative che possono essere usate dallee nelle. L'articolo .

