PSG, Pochettino: «Bayern, ci sarà da soffrire. Su Mbappé…» (Di sabato 10 aprile 2021) Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni. MBAPPE – «Per farsi trovare pronto agli impegni che contano, ha bisogno di giocare. È un professionista, abbiamo uno staff medico che cura le condizioni di tutti i giocatori e oggi abbiamo deciso di tenerlo in campo quasi fino al termine della partita perché c’erano le condizioni per poterlo fare. Ho sbagliato a tenerlo in campo così tanto? La gente può pensare ciò che vuole, nel calcio ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni». Bayern MONACO – «Siamo pronti ad affrontarli, ci sarà da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Mauricio, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in vista del match di Champions League contro ilMonaco Mauricio, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in vista del match di Champions League contro ilMonaco. Le sue dichiarazioni. MBAPPE – «Per farsi trovare pronto agli impegni che contano, ha bisogno di giocare. È un professionista, abbiamo uno staff medico che cura le condizioni di tutti i giocatori e oggi abbiamo deciso di tenerlo in campo quasi fino al termine della partita perché c’erano le condizioni per poterlo fare. Ho sbagliato a tenerlo in campo così tanto? La gente può pensare ciò che vuole, nel calcio ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni».MONACO – «Siamo pronti ad affrontarli, cida ...

Advertising

goal : Rate Pochettino at PSG so far ?? - CalcioPillole : #Marquinhos aveva rimediato un problema agli adduttori nella partita di andata. Tornerà a disposizione di… - sportli26181512 : PSG: Pochettino sul futuro di Mbappé VIDEO: L'allenatore del Paris Saint-Germain, Pochettino: 'Al...… - jln_min75 : @LeB_111 @PSG_inside Ah ok merci. Ca reste un Pochettino ?? - LeB_111 : @jln_min75 @PSG_inside Pochettino fils -