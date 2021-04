Parma-Milan 1-3, Leao: “Ibrahimovic? Cose che succedono” (Di sabato 10 aprile 2021) “L’espulsione di Ibrahimovic? Sono Cose che succedono, il calcio è così. Ma i compagni hanno lottato fino alla fine”. Queste le parole di Rafael Leao sul rosso al 60’ di Ibrahimovic che ha condizionato Parma-Milan 1-3. L’autore del tris rossonero al 94’ è proprio Leao che punta la Champions: “Mancano ancora otto partite ma questa vittoria è importante per andare avanti con fiducia. Siamo scesi in campo con la mentalità giusta”. E sulla dedica finale: “Per la mia famiglia che continua ad aiutarmi nei momenti difficili”, ha detto ai microfoni di Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) “L’espulsione di? Sonoche, il calcio è così. Ma i compagni hanno lottato fino alla fine”. Queste le parole di Rafaelsul rosso al 60’ diche ha condizionato1-3. L’autore del tris rossonero al 94’ è proprioche punta la Champions: “Mancano ancora otto partite ma questa vittoria è importante per andare avanti con fiducia. Siamo scesi in campo con la mentalità giusta”. E sulla dedica finale: “Per la mia famiglia che continua ad aiutarmi nei momenti difficili”, ha detto ai microfoni di Sky Sport. SportFace.

